При этом украинская сторона не оставляет надежд получить газ от Москвы через суд

В Незалежной нужно создать частную компанию, которая бы заключила соглашение с "Газпромом" и поставляла газ на Украину. Такое мнение выразил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Он заявил, что подобный трюк могли бы провернуть лидеры "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук.

"Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", – сказал Герус в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время он отметил, что с Москвой "торговаться нет смысла", поскольку Киев "всегда захочет низкую цену" . В этом споре двух сторон, как считает представитель Зеленского, следует полагаться на "независимый суд".

"Стокгольмский арбитраж, принял решение о том, что должны быть поставки из "Газпрома" на Украину, по цене ниже, чем это было предусмотрено ранее в контракте. "Нафтогаз" даже пробовал купить такой газ, в марте 2018 года, но "Газпром" тогда отказался. Если не ошибаюсь, это 5 миллиардов кубометров газа", -– добавил Герус.

Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что компания готова дать Украине скидку на прямые поставки газа. Однако в Незалежной посчитали это предложение "причудливым". Киев не остановился в громких заявлениях, и потребовал от Москвы газ и нефть из Крыма. В ответ в России подчеркнули, чтоНезалежная сейчас находится не в тех условиях, чтобы ставить свои условия.