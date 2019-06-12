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В Незалежной нужно создать частную компанию, которая бы заключила соглашение с "Газпромом" и поставляла газ на Украину. Такое мнение выразил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Он заявил, что подобный трюк могли бы провернуть лидеры "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук.
"Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", – сказал Герус в эфире телеканала "112 Украина".
В то же время он отметил, что с Москвой "торговаться нет смысла", поскольку Киев "всегда захочет низкую цену" . В этом споре двух сторон, как считает представитель Зеленского, следует полагаться на "независимый суд".
"Стокгольмский арбитраж, принял решение о том, что должны быть поставки из "Газпрома" на Украину, по цене ниже, чем это было предусмотрено ранее в контракте. "Нафтогаз" даже пробовал купить такой газ, в марте 2018 года, но "Газпром" тогда отказался. Если не ошибаюсь, это 5 миллиардов кубометров газа", -– добавил Герус.
Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что компания готова дать Украине скидку на прямые поставки газа. Однако в Незалежной посчитали это предложение "причудливым". Киев не остановился в громких заявлениях, и потребовал от Москвы газ и нефть из Крыма. В ответ в России подчеркнули, чтоНезалежная сейчас находится не в тех условиях, чтобы ставить свои условия.
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