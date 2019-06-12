Он разместится в Черниговской области

В поселении Гончаровское Черниговского района будет сформирован 12-й отдельный новый танковый батальон.

"Новая военная часть не будет входить в состав 1-й отдельной танковой Северской бригады и будет полностью самостоятельным подразделением, -– указывается в заявлении пресс-службы оперативного командования "Север" в Facebook.

В данный момент в батальон прибывают боевая техника и вооружение, а также он оснащается материальными запасами. Отмечается, что личный состав будет формироваться только из военнослужащих-контрактников.