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Украинский язык будет единственным государственным языком в стране, подчеркнул представитель лидера Незалежной Владимира Зеленского в правительстве Руслан Стефанчук.
"Концептуальная для нас вещь -– единственным государственным языком на Украине есть и будет украинский", -– заявил он.
При этом в интервью "РБК-Украина" Стефанчук не исключил внесения правок в закон о языке.
Также представитель Зеленского сообщил о недопустимости "отката назад" к декоммунизации.
Напомним, 25 апреля Радой был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", устанавливающий, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Сообщалось, что преподавание в школах на русском языке значительно сократится, даже несмотря на возражения местного населения.
В войне за мову власти Незалежной решили пойти еще дальше: они намерены "переименовать" русские фамилии. В частности, Донской и Трубецкой будут писаться как Донський и Трубецький.
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