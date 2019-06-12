"Только украинский": Киев продолжает воевать с русским языком

В команде Зеленского не исключили, что в закон о языке будут внесены дополнительные правки

Украинский язык будет единственным государственным языком в стране, подчеркнул представитель лидера Незалежной Владимира Зеленского в правительстве Руслан Стефанчук.

"Концептуальная для нас вещь -– единственным государственным языком на Украине есть и будет украинский", -– заявил он.

При этом в интервью "РБК-Украина" Стефанчук не исключил внесения правок в закон о языке.

Также представитель Зеленского сообщил о недопустимости "отката назад" к декоммунизации.

Напомним, 25 апреля Радой был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", устанавливающий, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Сообщалось, что преподавание в школах на русском языке значительно сократится, даже несмотря на возражения местного населения.

В войне за мову власти Незалежной решили пойти еще дальше: они намерены "переименовать" русские фамилии. В частности, Донской и Трубецкой будут писаться как Донський и Трубецький.



