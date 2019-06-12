Политик бьет тревогу из-за ухудшения ситуации в Незалежной

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о существенном ухудшении экономического состояния страны. При этом, как уверяет политик, власти Украины скрывают от народа истинное положение вещей.

"Бюджет сегодня пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка. Это скрывается. А это означает, что экономика стагнирует и падает, -– сказала Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

И, как полагает политик, будущее страны покрыто мраком, поскольку Киеву нужно не забывать о выплате задолженности МВФ.

"В сентябре у нас наступает пиковый объем возвращения внешнего долга. Два миллиарда долларов", -– напомнила Тимошенко.



