Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Тимошенко рассекретила тайны украинской экономики

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик бьет тревогу из-за ухудшения ситуации в Незалежной

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о существенном ухудшении экономического состояния страны. При этом, как уверяет политик, власти Украины скрывают от народа истинное положение вещей.

"Бюджет сегодня пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка. Это скрывается. А это означает, что экономика стагнирует и падает, -– сказала Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

И, как полагает политик, будущее страны покрыто мраком, поскольку Киеву нужно не забывать о выплате задолженности МВФ.

"В сентябре у нас наступает пиковый объем возвращения внешнего долга. Два миллиарда долларов", -– напомнила Тимошенко.

 


Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Не соответствуют ожиданиям": опасные маневры России напугали весь мир

Под горячую руку Пентагона попали наши моряки и летчики

Американский посол рвется из России на родину

Решение будет принято в ближайшие месяцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей