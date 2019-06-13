Политика главы Незалежной вызывает множество вопросов у граждан

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что новый президент Украины Владимир Зеленский подводит страну к катастрофе.

По его словам, администрация главы государства продолжает идти по линии Петра Порошенко и лишь усугубляет ситуацию в Донбассе.

"То, что сейчас происходит, это полная профессиональная катастрофа, и мы к этому идем. Нельзя разрывать все, что хоть чуть-чуть еще шевелится: нельзя разрывать связи с восточными партнерами, нам надо стать независимой страной, Швейцарией Восточной Европы, торгующей и с Востоком, и с Западом",

– сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат добавил, что стремление Зеленского еще больше подружиться с НАТО не приведет ни к чему хорошему. Рабинович надеется, что политик возьмется за ум и вернет стране мирное существование.

Ранее глава Незалежной заявил, что ВСУ будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, передает РИА ФАН.