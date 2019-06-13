Украина продолжает кампанию по изменению языковых норм, напоминающих о связях с Россией

Совет США по географическим названиям поддержал идею украинцев изменить правило написания слова Киев в международных базах. Такую просьбу, как сообщила пресс-служба диппредставительства Украины в Соединенных Штатах, подал посол Валерий Чалый.

После того как решение вступит в силу 17 июня, столицу Украины будут обозначать как Kyiv вместо Kiev не только в США, но и в других странах, отмечает URA.RU. Ведь многие государства ориентируются на американскую базу.

Такое наименование Киева появится, например, в аэропортах на международных рейсах, говорится в официальном заявлении посольства Незалежной в Вашингтоне, опубликованном в Facebook. Дипломаты утверждают, что это решение имеет важное значение для Украины. Жители Незалежной пришли в восторг от этой новости, а своей радостью поделились в комментариях к посту.

В конце мая Киев изменил написание славянских, в особенности русских, фамилий, вернув некоторые языковые нормы, употреблявшиеся в начале XX века.