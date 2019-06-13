Капиталы на Западе: Путин объяснил причину сложных отношений с Киевом

Россия и Украина могут сблизиться

Российско-украинские отношения обязательно наладятся. В этом убежден президент РФ Владимир Путин. По его мнению, связь между гражданами двух государств не может быть разрушена.

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами", - подчеркнул он в интервью телеканалу "МИР".

Он пояснил, что предыдущий лидер Незалежной думал, прежде всего, о собственной выгоде, заботясь не о благополучии страны, а о личных интересах и капитале, размещенном за рубежом. Поэтому и демонстрировал столь явно свою любовь к Западу.

"Новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны", - отметил Путин.

Прикрываться русофобскими заявлениями, чтобы оправдать проблемы в экономике Украины, у Киева в любом случае не выйдет, добавил российский лидер.

Ранее нового президента Украины Владимира Зеленского назвали "мини-Порошенко", обвинив в том, что он также не выполняет предвыборные обещания.