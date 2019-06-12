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Просто пошутил: украинцам не снизят тарифы на ЖКХ после обещаний Зеленского

Фото: www.globallookpress.com
Отмечается, что украинский лидер в курсе проблем, но пока не может их решить

Жители Незалежной пока могут не надеяться на снижение тарифов на ЖКХ, несмотря на недавние обещания нового лидера страны Владимира Зеленского. Об этом заявил его представитель в правительстве Андрей Герус.

"Он шутил о тарифах, что они высокие. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть, -– отметил Герус в эфире программы "Вот оно как".

Он добавил, что Зеленский в курсе проблем украинцев, однако изменить ситуация не так просто. Лидер Незалежной говорил о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта "голубого топлива" и развитии экспорта, пояснил Герус. Лишь при выполнении всех этих условий, по словам представителя Зеленского, цена на газ упадет на 20-30 процентов.

Ранее главу государства упрекнули в невыполнении ни одного своего предвыборного обещания, в частности, остановить войну в Донбассе. При этом критики Зеленского отметили его превращение в "маленького Порошенко".

Андрей ДОВЛАТОВ
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