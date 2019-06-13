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Украину высмеяли за скандал в Совете Европы

Фото: www.globallookpress.com
Незалежная вновь развлекает публику своим пустословием

У Киева нет и не может быть никаких рычагов влияния на руководство европейских организаций и органов власти. Это объясняется тем, что современная Украина полностью зависит от своих западных покровителей. Так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал очередные "грозные" ультиматумы украинских властей в связи с восстановлением работы России в Совете Европы.

"Никаких "ответных мер" в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет. Это просто сотрясение воздуха. Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов. Единственной ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании",

написал сенатор у себя в Twitter.

До этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что в случае получения Москвой "желанной индульгенции" Киев перестанет делать "формальные вежливые жесты" в отношении Парламентской ассамблеи Совета Европы.

 Фото: www.globallookpress.com 

"Мне грустно наблюдать за этим падением уважаемой организации. Она олицетворяла большую Европу, которая не ограничивается пределами ЕС. Но похоже, ценности и принципы, которые так красиво СЕ защищала и призывала защищать нас, теряют свой смысл, когда надо защитить Россию от ответственности за преступления, которые она же совершила", – написал дипломат в статье, опубликованной в издании "Европейская правда".

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. В МИД России положительно восприняли этот шаг, отметив, что Москва остается заинтересованной в многопрофильном сотрудничестве в рамках Совета Европы. При этом наша страна настаивает на том, что она вернется к работе в организации и выплатит взнос в бюджет только при полном восстановлении прав российской делегации.

Российскую делегацию лишили права голоса в организации в 2014 году. Спустя три года Москва приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы. Из-за этого над Россией нависла угроза исключения из организации. В мае 2019-го был принят документ, согласно которому все члены Совета Европы должны иметь равные права. Это открыло России дорогу по возвращению в ассамблею, однако окончательно конфликт еще не разрешен.

Андрей ФИЛАТОВ
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