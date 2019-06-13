Нибиру
- Россия под ударом: армия Нибиру высадилась во Владивостоке
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
У Киева нет и не может быть никаких рычагов влияния на
руководство европейских организаций и органов власти. Это объясняется тем, что
современная Украина полностью зависит от своих западных покровителей. Так член
Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал очередные "грозные"
ультиматумы украинских властей в связи с восстановлением работы России в Совете
Европы.
"Никаких "ответных мер" в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет. Это просто сотрясение воздуха. Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов. Единственной ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании",
– написал сенатор у себя в Twitter.
До этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что в случае получения Москвой "желанной индульгенции" Киев перестанет делать "формальные вежливые жесты" в отношении Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"Мне грустно наблюдать за этим падением уважаемой организации. Она олицетворяла большую Европу, которая не ограничивается пределами ЕС. Но похоже, ценности и принципы, которые так красиво СЕ защищала и призывала защищать нас, теряют свой смысл, когда надо защитить Россию от ответственности за преступления, которые она же совершила", – написал дипломат в статье, опубликованной в издании "Европейская правда".
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. В МИД России положительно восприняли этот шаг, отметив, что Москва остается заинтересованной в многопрофильном сотрудничестве в рамках Совета Европы. При этом наша страна настаивает на том, что она вернется к работе в организации и выплатит взнос в бюджет только при полном восстановлении прав российской делегации.
Российскую делегацию лишили права голоса в организации в 2014 году. Спустя три года Москва приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы. Из-за этого над Россией нависла угроза исключения из организации. В мае 2019-го был принят документ, согласно которому все члены Совета Европы должны иметь равные права. Это открыло России дорогу по возвращению в ассамблею, однако окончательно конфликт еще не разрешен.
Под горячую руку Пентагона попали наши моряки и летчики
Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется