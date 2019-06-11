Россия поставила Совету Европы ультиматум

Москва готова погасить задолженность, если ей вернут право голоса в ПАСЕ

Как только Совет Европы решит все вопросы, связанные с ограничениями в отношении России, то Москва тут же оплатит взнос в организацию и решит вопрос долга. Об этом во время "Примаковских чтений" рассказал журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил, что в ПАСЕ должна пройти сессия, которая восстановит Россию в правах, также организации необходимо провести голосование по кандидатуре генсекретаря.

"Но наша позиция не меняется. Как только сама возможность дискриминационных ограничений будет устранена, Россия выплатит свой взнос и задолженность",

– цитирует Грушко РИА "Новости".

О том, что ПАСЕ должна выполнить ряд условий для решения этой проблемы, в России говорили не раз.



В начале 2019-го в Совете Европы отметили, что Москва обязана погасить долг в размере €60 млн, даже если покинет организацию. Россия назвала такое заявление циничным, ведь стране не дают там работать.

Недавно комитет ПАСЕ предложил разрешить российской делегации участвовать в июньской сессии, а также изменить устав организации, чтобы вернуть России право голоса, которого ее лишили в 2014-м. Эту идею поддерживали многие представители МИД разных стран.

В 2017-м Москва перестала платить взносы, а за два года отсутствия финансовых отчислений государствам грозит исключение из организации. Против того, чтобы Россия вновь участвовала в сессиях, выступает Украина.