Россия согласилась выплатить долг ПАСЕ

Но только при выполнении четких условий

Москва ликвидирует задолженность по взносам в бюджет Совета Европы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Но речь о деньгах пойдет только тогда, когда Россия сможет вернуться к полноценной работе на площадках институтов СЕ и получит гарантии недопущения подобных ущемлений прав в будущем.

"Мы заявили, что как только будут восстановлены наши права, мы заплатим",

– подчеркнул Грушко в кулуарах Европейской конференции клуба Валдай в Вене, передает РИА "Новости".

Ранее Комитет министров Совета Европы принял заявление о том, что все члены СЕ должны иметь равные права, но также на них возлагается обязанность вовремя платить взносы.



Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году. Летом 2017-го Москва приняла решение приостановить выплату части взносов в СЕ. Двухлетний перерыв в финансовых отчислениях является поводом для исключения из организации.