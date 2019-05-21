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Россия согласилась выплатить долг ПАСЕ

Фото: www.globallookpress.com
Но только при выполнении четких условий

Москва ликвидирует задолженность по взносам в бюджет Совета Европы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Но речь о деньгах пойдет только тогда, когда Россия сможет вернуться к полноценной работе на площадках институтов СЕ и получит гарантии недопущения подобных ущемлений прав в будущем.

"Мы заявили, что как только будут восстановлены наши права, мы заплатим", 

– подчеркнул Грушко в кулуарах Европейской конференции клуба Валдай в Вене, передает РИА "Новости".

Ранее Комитет министров Совета Европы принял заявление о том, что все члены СЕ должны иметь равные права, но также на них возлагается обязанность вовремя платить взносы.

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году. Летом 2017-го Москва приняла решение приостановить выплату части взносов в СЕ. Двухлетний перерыв в финансовых отчислениях является поводом для исключения из организации.

Николай ВИКТОРОВ
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