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Перемирие России с ПАСЕ Украине напомнило канун войны

Фото: www.globallookpress.com
Киев лихорадит с новой силой

В Незалежной катастрофической назвали ситуацию, заложниками которой стали Москва и Совет Европы (СЕ). Возобновление их отношений, несмотря на то что первая не выполнила продиктованные условия, в стране-соседке сравнили с кануном Второй мировой войны.  

"Потаканием агрессору" назвал поведение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) глава украинской делегации Владимир Арьев. Изменение регламента приведет к тому, что она "потеряет свой смысл и силу".

"В конце 30-х годов прошлого века аналогичные события закончились плохо для всей Европы. Без исключения. Сейчас история пошла на новый круг",

– написал депутат в своем Facebook.

Он подчеркнул, что уведомил о данном беспределе президента Украины Владимира Зеленского. По словам Арьева, глава государства непременно должен отреагировать на ослабление "санкционного механизма в угоду России".

Сам же глава делегации, в свою очередь, позаботится о том, чтобы разорвать катастрофический "для Совета Европы сценарий". В этом активистам Незалежной помогут союзники. Кого именно парламентарий имел в виду, он не уточнил.  

Напомним, в Киеве последние события, произошедшие между РФ и ПАСЕ, вызвал истерику. Во-первых, там выразили недовольство по поводу того, что ассамблея предложила разрешить российским депутатам участвовать в июньской сессии. Во-вторых, украинскую верхушку возмутила информация о предложениях регламентного комитета.

Ксения АНДРЕЕВА
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