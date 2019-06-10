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Лавров назвал условие возвращения России в ПАСЕ

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Москва требует только полноправного участия в работе Ассамблеи

Российская Федерация никаких альтернатив не приемлет. Она останется в Совете Европы (СЕ) лишь при одном условии: если ее права будут полностью восстановлены.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. Глава МИД отметил, что его данное пожелание "соответствует духу и букве Устава Совета Европы и решений, принятых на сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 17 мая", передает пресс-служба внешнеполитического ведомства. В беседе Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована  в дальнейшем сотрудничестве. 

Долгоиграющие отношения между Россией и ПАСЕ, которые начались 28 февраля 1996 года, пошатнулись на фоне "крымской весны" и украинского конфликта. В апреле 2014 года делегацию РФ лишили права голоса. Однако Москву такой поворот событий не устроил. Она прекратила финансировать СЕ, отказав ему во взносах. 

В ответ посыпались угрозы: мол, систематическая неуплата обернется наказанием в июне этого года. Права России на представительство в уставных органах СЕ обещали приостановить. 

Однако в мае за нее вступились главы МИД на встрече в Финляндии, заявив, что страны-участницы СЕ должны быть в равных условиях. Они призвали Совет собрать всех своих представителей на летней сессии Ассамблеи, которая пройдет с 24 по 28 июня. 

Ксения АНДРЕЕВА
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