Но посылать военные корабли под Крымский мост Незалежная пока не будет

Власти Украины будут придерживаться взвешенной точки зрения в отношении споров с Россией из-за акватории. Но отказываться от своих притязаний они не намерены. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.



"Все решения будут приниматься взвешенно... Мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать",

– заявил военнослужащий в интервью "BBC-Украина".

Прежде чем готовить новую операцию, нужно разобраться с предыдущим случаем прохождения украинских кораблей через пролив и добиться освобождения украинских моряков. "Ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", – подчеркнул Хомчак.

Он также предупредил Москву, что Киев способен дать отпор российским кораблям в случае возникновения очередного конфликта.





"Уровень угрозы не уменьшился, потому что РФ не отказывается от своих намерений и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации. Вы видите, что в Черном море происходит блокирование торговых судов, которые заходят через Керченский пролив. Что касается нашей готовности дать ответ, то все решения приняты, руководство Операции объединенных сил (ООС) готово реагировать на все угрозы", – сказал генерал.

Украинская сторона неоднократно угрожала повторным проходом украинского флота через Керченский пролив. В частности, бывший глава Минобороны страны Степан Полторак обещал направить туда боевые корабли, как только "будут готовы военно-морские силы страны и будет получена поддержка партнеров".

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2016 г. нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям пограничников.

В результате корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками Службы безопасности Украины на борту были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В настоящее время они находятся под арестом в Москве.