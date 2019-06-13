Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко поставил под угрозу жизнь украинцев

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент Незалежной устроил в стране свалку ядерных отходов

Перед тем как покинуть пост главы Украины, Петр Порошенко, не думая о здоровье народа, заключил с Министерством энергетики США особый контракт. Бывший лидер Незалежной разрешил закапывать на территории страны радиоактивные отходы. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, объекты для захоронения опасных веществ расположен в Сумской области. Американцы выделили на строение хранилищ $100 млн, а компания "WGI Global Inc" якобы должна была предоставить стационарные системы радиационного контроля.

"Таким образом, США приравнивают украинцев к лицам "третьего сорта" и заинтересованы в использовании Украины в качестве сырьевого придатка, а также колонии для захоронения радиационных и химических отходов",

– заявил Басурин, добавив, что простой народ еще долго будет ощущать на себе отголоски правления Порошенко.  

При этом часть техники разворовали, а часть отправили на важные государственные и военные объекты. Как рассказал представитель оперативного командования ДНР в интервью, появившемся на YouTube-канале "Политнавигатора", замеры радиации в населенных пунктах, которые находятся недалеко от захоронений, не производят.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей