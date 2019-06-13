Экс-президент Незалежной устроил в стране свалку ядерных отходов

Перед тем как покинуть пост главы Украины, Петр Порошенко, не думая о здоровье народа, заключил с Министерством энергетики США особый контракт. Бывший лидер Незалежной разрешил закапывать на территории страны радиоактивные отходы. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, объекты для захоронения опасных веществ расположен в Сумской области. Американцы выделили на строение хранилищ $100 млн, а компания "WGI Global Inc" якобы должна была предоставить стационарные системы радиационного контроля.

"Таким образом, США приравнивают украинцев к лицам "третьего сорта" и заинтересованы в использовании Украины в качестве сырьевого придатка, а также колонии для захоронения радиационных и химических отходов",

– заявил Басурин, добавив, что простой народ еще долго будет ощущать на себе отголоски правления Порошенко.



При этом часть техники разворовали, а часть отправили на важные государственные и военные объекты. Как рассказал представитель оперативного командования ДНР в интервью, появившемся на YouTube-канале "Политнавигатора", замеры радиации в населенных пунктах, которые находятся недалеко от захоронений, не производят.