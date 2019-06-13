По старой схеме: власти Украины выпросят денег у МВФ

Новое руководство Незалежной еще глубже загонит страну в финансовую яму

Сбросить ярмо долгов Украине не придется еще долго. Команда президента Владимира Зеленского приступила к подготовке нового плана сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил замглавы администрации главы Незалежной Алексей Гончарук.

"Действительно, начали думать над новой программой с МВФ на три – четыре года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого появятся необходимые условия", – признал он в интервью "Новому времени".

По мнению киевского руководства, сейчас у страны есть все возможности, чтобы получить финансовую помощь Запада: курс инфляции "приемлемый", "стабильный рост" экономики, улучшение рейтинга Doing Business.

"Эту ситуацию в условиях хорошо подготовленной программы МВФ можно использовать для того, чтобы осуществить экономический прорыв и стать "восточноевропейским тигром", – заявил Гончарук.

Киев и МВФ подписали соглашение о выделении Украине кредита на сумму $3,9 млрд осенью 2018 года. Первый транш в размере $1,4 млрд страна получила 21 декабря. Перед выделением следующего транша на Украину прибыла оценочная миссия МВФ. Однако на фоне досрочного роспуска Рады и формирования нового кабмина эксперты Фонда решили заморозить программу сотрудничества с Киевом. Ожидается, что к переговорам о выделении кредита Украина и МВФ вернутся в конце июля.