По старой схеме: власти Украины выпросят денег у МВФ

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Сбросить ярмо долгов Украине не придется еще долго. Команда президента Владимира Зеленского приступила к подготовке нового плана сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил замглавы администрации главы Незалежной Алексей Гончарук.
"Действительно, начали думать над новой программой с МВФ на три – четыре года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого появятся необходимые условия", – признал он в интервью "Новому времени".
По мнению киевского руководства, сейчас у страны есть все возможности, чтобы получить финансовую помощь Запада: курс инфляции "приемлемый", "стабильный рост" экономики, улучшение рейтинга Doing Business.
"Эту ситуацию в условиях хорошо подготовленной программы МВФ можно использовать для того, чтобы осуществить экономический прорыв и стать "восточноевропейским тигром", – заявил Гончарук.
Киев и МВФ подписали соглашение о выделении Украине кредита на сумму $3,9 млрд осенью 2018 года. Первый транш в размере $1,4 млрд страна получила 21 декабря. Перед выделением следующего транша на Украину прибыла оценочная миссия МВФ. Однако на фоне досрочного роспуска Рады и формирования нового кабмина эксперты Фонда решили заморозить программу сотрудничества с Киевом. Ожидается, что к переговорам о выделении кредита Украина и МВФ вернутся в конце июля.
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Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется