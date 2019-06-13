От поездки президента Украины в Берлин и Париж зависит мир в Донбассе

Предстоящий визит руководителя Незалежной в Германию и Францию будет иметь ключевое значения для урегулирования конфликта на востоке страны. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



По его словам, поездка Владимира Зеленского в Брюссель 4 – 5 июня, в ходе которой он встретился с руководителями органов власти ЕС, – "это была такая рекогносцировка".

"А вот следующий визит в Париж и в Берлин – это будет разведка боем. Поскольку на повестке дня будет не просто знакомство, не просто обмен идеями, обмен мнениями, будут очень существенные вопросы. От этого зависит наша тактика в отношении оккупированного Донбасса, освобождение наших ребят – и политических заключенных, и военнопленных",

– сказал дипломат в интервью ТСН.

Кроме того, Климкин надеется, что Зеленский сможет в ходе личных встреч с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном убедить их в том, что Россию не следует восстанавливать в правах в Совете Европы.

По словам министра, Зеленский является последовательным сторонником евроинтеграции Украины, так что в стратегическом смысле интересы администрации президента и МИД совпадают. При этом у них есть разногласия в области тактики. Климкин считает, что украинцев не нужно обманывать заявлениями о скором членстве страны в ЕС. Этот вопрос можно будет поднимать не раньше 2025 – 2026 годов.

Администрация Владимира Зеленского сегодня сообщила о предстоящих визитах главы государства во Францию 17 июня и в Германию 18 июня.

"Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса", – говорится в сообщении, опубликованном на странице президентской администрации в Facebook.