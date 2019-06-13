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Зеленскому помешают продать Украину

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Незалежная может исчезнуть с лица Земли

Команда президента Владимира Зеленского ведет Украину к национальной катастрофе. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович. По его мнению, разрешение продавать украинские сельхозугодья окончательно уничтожит страну.

"В ограбленной Украине самое важное, что можно вывезти, самое ценное – это земля Украины. Я хочу сказать, что если мы это допустим сейчас, то никакие потом будущие десятки поколений нам этого не простят", – подчеркнул Рабинович в эфире "112".

Он призвал людей, которые, проголосовав за Зеленского, свергли Петра Порошенко, думать головой и на парламентских выборах принять взвешенное решение.

Фото: pixabay.com

"Категорическое "нет" любой попытке продажи земли под видом всяких рассказов, басней, иначе мы лишимся земли полностью, и здесь будут одни иностранцы, а у нас не будет и клочка земли", – заявил нардеп.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного значения действует на Украине до 2020 года. Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что открытие рынка сельхозземель в стране возможно в течение ближайшего года.

Досрочные парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля 2019 года.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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