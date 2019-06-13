На востоке Украины по-прежнему гибнут мирные жители

В 2019 г. на территории Донбасса были убиты 12 мирных граждан и ранены 58. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер на пресс-конференции в Киеве в четверг, 13 июня.

"Пять лет прошло, но конфликт продолжается. Гражданские страдают от конфликта", – цитирует Фрейзер "Царьград".

Всего же, по подсчетам ООН, на востоке Украины с апреля 2014 г. по сегодняшний день погибли более 3300 мирных жителей и свыше 7 тысяч человек получили ранения. И хотя сейчас фиксируется смертей меньше, чем в предыдущие периоды конфликта, кровопролитие продолжается, указала Фрейзер.

Кроме того, жители страдают из-за различных житейских неудобств, в частности, многим старикам приходится каждый месяц ездить за пенсией на подконтрольную Киеву территорию Украины, лишний раз подвергая свою жизнь и здоровье опасности, уточнила глава миссии ООН.