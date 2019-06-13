Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В ООН подвели страшные итоги противостояния в Донбассе

продолжение"Врать и жить иллюзиями": названа дата вступления Украины в ЕС
На востоке Украины по-прежнему гибнут мирные жители

В 2019 г. на территории Донбасса были убиты 12 мирных граждан и ранены 58. Об этом сообщила  глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер на пресс-конференции в Киеве в четверг, 13 июня.

"Пять лет прошло, но конфликт продолжается. Гражданские страдают от конфликта", – цитирует Фрейзер "Царьград".

Всего же, по подсчетам ООН, на востоке Украины с апреля 2014 г. по сегодняшний день погибли более 3300  мирных жителей и свыше 7 тысяч человек получили ранения. И хотя сейчас фиксируется смертей меньше, чем в предыдущие периоды конфликта, кровопролитие продолжается, указала Фрейзер.

Кроме того, жители страдают из-за различных житейских неудобств, в частности, многим старикам приходится каждый месяц ездить за пенсией на подконтрольную Киеву территорию Украины, лишний раз подвергая свою жизнь и здоровье опасности, уточнила глава миссии ООН.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей