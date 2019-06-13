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"Прыгнуть выше головы": названа дата вступления Украины в ЕС

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗапад требует от Незалежной исправить закон о языке
День икс откладывается на неопределенный срок

Киев по-прежнему остается чужаком для Брюсселя, несмотря на безудержное желание попасть в ряды европейского бомонда. Это признают сами украинцы, причем далеко не последние в Незалежной. 

Так, министр иностранный дел Павел Климкин, который считает себя "евроинтегристом" и "еврофаном", уверен, что членство в Евросоюзе Незалежной не светит. По крайней мере, в ближайшие лет десять – точно. 

"Врать и жить иллюзиями не люблю, поэтому упрощенно на пальцах объясню свою логику",

написал в своем Facebook высокопоставленный дипломат.  

Пусть в ЕС для Киева сложен и тернист. При самых благоприятных прогнозах исполнение его заветного желания возможно лишь после 2025 г., отметил Климкин.  

"Амбициозно, но возможно", – заверил он, напомнив, что в этом случае Украину в ее стремлении должны будут поддержать все участники европейского кружка. Однако, чтобы "прыгнуть выше головы", ей нужно работать над собой. 

По мнению главы МИД, подать заявку на членство – лишь полдела. На ее рассмотрение уйдет еще порядка 12 лет. Таким образом, вхождение в Евросоюз переносится на неопределенный срок. 

"Здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/– 2035",

– подытожил министр, подчеркнув, что его прогнозы совпадают с намерениями "европейских партнеров". 

Климкин не раз поднимал вопрос дружбы между  Брюсселем и Киевом. Последнему стоит поторопиться, убежден министр. На конечный результат, в частности, может повлиять президент Украины Владимир Зеленский уже в ближайшее время.

Ксения АНДРЕЕВА
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