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"Мешают пути в ЕС и НАТО": Порошенко затрясло от слова "Россия"

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-лидер Незалежной вновь обвинил Москву во всех грехах

Бывший украинский лидер Петр Порошенко вновь обвинил Москву в проблемах Незалежной.

При этом политик запутался в словах и лишь со второй попытки смог внятно рассказать, в чем, по его мнению, виновата Москва.

"Пророссийские силы враждебны ко всему, что отдаляет нас от Европы, тянет нас назад в Российскую империю, мешает нашему пути в ЕС, мешает нашему пути в НАТО",

-– заявил Порошенко.

Также экс-президент заявил о готовности стать премьер-министром страны. При этом в отношении Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. В частности, политик обвиняется по таким статьям, как захват власти,госизмена, отмывание денег.

Андрей ДОВЛАТОВ
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