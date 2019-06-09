"Мешают пути в ЕС и НАТО": Порошенко затрясло от слова "Россия"

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Бывший украинский лидер Петр Порошенко вновь обвинил Москву в проблемах Незалежной.
При этом политик запутался в словах и лишь со второй попытки смог внятно рассказать, в чем, по его мнению, виновата Москва.
"Пророссийские силы враждебны ко всему, что отдаляет нас от Европы, тянет нас назад в Российскую империю, мешает нашему пути в ЕС, мешает нашему пути в НАТО",
-– заявил Порошенко.
Также экс-президент заявил о готовности стать премьер-министром страны. При этом в отношении Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. В частности, политик обвиняется по таким статьям, как захват власти,госизмена, отмывание денег.
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