В ООН заметили ущемление прав человека по языковому принципу

Властям Украины Организация Объединенных Наций настойчиво рекомендуют в срочном порядке разработать закон о защите языков национальных меньшинств. Об этом на брифинге в Киеве заявила сегодня глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

"Закон о государственном языке был принят в апреле. Хотя это законное право государства – укреплять роль ее официального языка, – необходимо разработать специальный закон, чтобы обеспечить справедливое соотношение между защитой языковых прав меньшинств и сохранением государственного языка как одного из инструментов для интеграции в обществе",

– цитирует УНИАН представителя международной организации.

Несмотря на то что в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о состоянии дел по данному вопросу в Незалежной за период с 16 февраля по 15 мая 2019 г. указывается, что окончательная редакция закона о функционировании мовы отражает более уравновешенный подход по сравнению с первым вариантом этого скандального документа, украинским властям необходимо позаботиться и о нацменьшинствах в стране.





"Однако, следует без необоснованных проволочек разработать закон о защите языков меньшинств, поскольку действующая правовая база не дает достаточных гарантий защиты и использования таких языков", – отмечается в докладе.

Ранее в четверг сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойка, находясь в Одессе, объяснил, почему для политсилы принципиальна отмена языкового закона.

"Один из вопросов, который практически разделил общество, считаю, что это была целенаправленная позиция уходящей власти во главе с президентом (Петром) Порошенко, спикером (Верховной рады Андреем) Парубием и всей их командой, потому что это не закон о защите украинского языка, это люди должны понимать, а закон о запрете русского языка, а заодно и венгерского, румынского, вообще языков, на которых говорят национальные меньшинства", – рассказал оппозиционер в эфире телеканала "112".

Напомним, 25 апреля Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ был обнародован 16 мая и вступает в силу через два месяца со дня его опубликования.