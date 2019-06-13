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Вашингтон выделяет финансовую помощь Киеву на закачку газа

Фото: www.globallookpress.com
Американцы уверовали в остановку транзита российского топлива через Незалежную

Власти Соединенных Штатов решили финансово поддержать Украину и выделят ей в текущем году почти $700 млн. на различные программы, в том числе на закупку газа к предстоящему зимнему сезону. Об этом сообщил сегодня советник посольства США Джон Шютте.

"На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше $695 млн. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", – цитирует "Интерфакс-Украина" американца.

Отмечается, что Конгресс США определит уровень финансирования и виды спонсируемых программ.

Фото: www.globallookpress.com

Также Шютте добавил, что Вашингтон готов помочь Киеву подготовить соборную к возможной остановке транзита Россией своего топлива через территорию Незалежной в 2020 году.

"Украинские компании должны принять меры для закупки и хранения газа на зиму", – сказал дипломат.

Напомним, на прошлой неделе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о том, что российский "Газпром" готовится к зиме и новой "газовой войне" с Киевом, поэтому Украина торопится нарастить запасы топлива в своих хранилищах. Однако для закачки необходимого объема газа в ПХГ у украинской компании элементарно не хватает денег для его закупки. По словам пана Коболева из необходимых 20 млрд куб газа в подземные хранилища на 1 июня закачано 11,5 млрд кубометров.

То что украинские власти зациклились на такой дойной корове, как транзитная труба, которую они под дружный хор своих западных кураторов называют энергобезопасностью Европы, можно судить и по сегодняшнему посту главы НАК, где он аплодирует возможным санкциям Вашингтона в адрес участников проекта "Северный поток-2". Судя по всему, Киев не теряет надежды остановить его строительство.

Пан Коболев победно расписал, как Конгресс США расширяет работу над введением рестрикций, направленных на противодействие реализации "СП-2", заметив, что эти документы одобряют как республиканцы, так и демократы обеих палат.

"Со своей стороны, "Нафтогаз" прилагает максимум дипломатических усилий в противодействии этому кремлевскому проекту. Мы сотрудничаем как с американскими, так и с европейскими парламентариями и членами правительства, разрабатываем совместные пути противодействия построению "Северного потока-2", который представляет существенную угрозу для международной энергетической безопасности", – написал украинец в своем Facebook.

Забыв в очередной раз указать, сколько же потеряет Незалежная без транзита от "страны-агрессора", и что это более важная причина бороться за советскую трубу, нежели мифическое энергорабство.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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