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В Киеве закрыли вход на стеклянный мост

Фото: www.globallookpress.com
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Грандиозное сооружение никак не заработает в полную силу

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве нужно вымыть и вычистить, поэтому его закрыли.

"Мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это необходимо, потому что "улегся" гусасфальт – покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть, и почистить мост, нанести пластиковую разметку", -  

написал мэр на своей страничке в Facebook.

Кличко добавил, что также планируется в ближайшее время заменить защитную пленку на стеклянных элементах моста на супербронированное стекло. 

Мост для пешеходов и велосипедистов, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая. Часть пола выполнена из панорамных стеклянных панелей площадью в несколько квадратных метров каждая. Во время празднования Дня города 26 мая на мосту 2 стекла треснули, и мост был закрыт для пешеходов. Затем его открыли, а потом снова перестали пускать на него пешеходов – в связи с проверкой сооружения.

Валентина МАЙОРОВА
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