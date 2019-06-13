Новому президенту следует избавиться от "партии войны"

Примирение Украины и России неизбежно, прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, ни у кого не возникает сомнений на этот счет.

Обеими руками "за" большинство украинцев. Они-то и подают надежду, что не все потеряно, уточнил эксперт. Однако от воли народа мало что зависит. Краеугольным камнем Охрименко назвал внеочередные парламентские выборы, которые назначены на 21 июля. Именно в них "все упирается".

"Если раньше [президент Украины Владимир] Зеленский обещал, что все решится, когда он придет к власти. Теперь все взоры обращены к Раде. Если в новом составе не будет так называемой партии войны, то, может быть, что-то получится",



– пояснил руководитель аналитического центра в беседе с НСН. Он подчеркнул, что сейчас эту функцию выполняет партия экс-премьера Арсения Яценюка "Народный фронт" в имеющемся составе, отмечает "Вечерняя Москва". Суть проблемы в том, что у главы Незалежной пока не сформировались политические принципы.

"Вся беда в том, что у Зеленского и его команды нет идеологии, нельзя понять, что представляет из себя его партия. Ждем выборов, может быть, надежды украинцев оправдаются",

– подытожил собеседник.

Напомним, в начале июня Зеленский объявил о готовности к диалогу с Россией. Однако эта встреча пока под большим вопросом. Почему, на прошлой неделе объяснил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Новоиспеченный президент еще никак себя не проявил, считает его российский коллега. Хотя категоричного отказа от Владимира Путина не поступало. "Поживем – увидим", – резюмировал он.







