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Лавров рассказал о встрече Зеленского и Путина

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины погорячился, заявив о переговорах с российским коллегой

Когда начинающий политик Владимир Зеленский протрубил о своем намерении, он сильно поспешил. Речь идет о его готовности к переговорам с Владимиром Путиным.

Между тем встреча президентов под большим вопросом, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. А он, как известно, попусту болтать не будет, из его уст доносится только проверенная информация.  

Во-первых, пояснил высокопоставленный дипломат, политика лидера Незалежной – кот в мешке. Позиция нового руководства насчет Минских договоренностей пока неясна. Во-вторых, поговаривают, что Киев задумался о референдуме на предмет того, устраивать ли свидание с Москвой.

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, что конкретно здесь имеется в виду, также непонятно. В России, например, встречи Контактной группы и "нормандской четверки", которую Зеленский уже подтвердил, не считают переговорами с Украиной в чистом виде.

"Вроде как это уже отмечено, но непонятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы "нормандской четверки". Если с чистого листа, то это не получится",

заверил Сергей Викторович в беседе с РБК.

Да и, чтобы устраивать эту встречу, перво-наперво необходимо исполнить прежние договоренности, придав им юридическую силу. Речь идет о "разведении сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения", а также о том, чтобы узаконить особый статус Донбасса и разрешить там выборы.

Напомним, о готовности к переговорам с Россией Зеленский объявил накануне. Смелое заявление он сделал после рандеву с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. 

Ксения АНДРЕЕВА
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