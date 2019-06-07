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"Поживем — увидим": Путин дал Украине второй шанс

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Российский лидер обратил внимание на сильные стороны коллеги из Незалежной

Президент Владимир Зеленский, о котором в Москве говорят чаще чем о каком-либо другом иностранном правителе, – новый игрок на политической сцене, и Владимир Путин еще не успел узнать его поближе. Да и повода для официального знакомства пока не представлялось.

На инаугурацию Зеленского россиян не пригласили, а другой возможности не было. Но глава государства не теряет надежды, что рано или поздно они встретятся. Но, как заметил Путин, лидер Незалежной "пока себя не проявил" в новой должности.

"Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актер... Но одно дело – кого-то играть, а другое дело – быть кем-то",

полагает Путин.

По его словам, руководить страной должен опытный политик, способный окружить себя деятельной командой, находить проблемы и справляться с ними. Между тем Путин не стал ставить крест на украинском коллеге.

"Поживем – увидим", – резюмировал он.

С победой же "соседа" поздравлять не стал, поскольку тот "продолжает определённую риторику, называет нас врагами, агрессорами".

Однако все в его руках, подчеркнул глава государства. Путин также добавил, что Зеленскому необходимо определиться, с кем в союзе вести Киев дальше.  

Ксения АНДРЕЕВА
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