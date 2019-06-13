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Украинских шахтеров обманули с выплатой долгов

Фото: www.globallookpress.com
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Кабмин ловко провел горняков, митинговавших во Львове

Украинских шахтеров в очередной раз обманули, пообещав расплатиться по долгам, однако деньги оказались заблокированными на банковских счетах. Об этом сообщил сегодня глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Обещанные вчера, 12 июня, во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями трудового коллектива ГП "Львовуголь" 50 млн грн средств на выплату задолженности по заработной плате заблокированы", – написал он в Facebook.

Волынец утверждает, что деньги должны были поступить львовским горнякам от ПАО "Центрэнерго" за уже отгруженный уголь, но средства арестованы на счетах АБ "Укргазбанк".

"Шахтеры в очередной раз поверили власти и отменили акцию протеста, которая была анонсирована на сегодня в Киеве, а их опять обманули", – подчеркнул профсоюзный лидер.

Он добавил, что акция протеста угольщиков в Червонограде продолжается.

Фото: www.globallookpress.com

"Не зарплату надо забирать, а забирать трудовыми коллективами шахты, становиться собственниками, вести самостоятельную коммерческую деятельность – ситуация благоприятная, ведь государству трудно содержать шахты. Профсоюзы и лидеры трудовых коллективов где Вы ? Работайте пока не поздно ! Отложите нарды, пиво,шашлыки, Свитязи-моря – займитесь своим будущим !" – прокомментировал пост пана Волынца один из пользователей.

Напомним, 10 июня в знак протеста против невыплаты зарплаты и упадка угольной отрасли сотрудники всех шахт во Львовской области перекрыли трассу Львов – Рава – Русская. Как сообщала "Страна", шахтерам задолжали за три месяца, а после обвала в ночь на 29 мая на шахте "Лисова", приведшей к гибели двух рабочих и приезда на место трагедии президента страны Владимира Зеленского, ничего не изменилось. Денег как не было, так и нет.

В день массового перекрытия дороги на Польшу горняки грозились отправиться в Киев, чтобы пикетировать дома главы кабмина Гройсмана и министра энергетики Игоря Насалика, обещавшего выделить 300 млн грн на выплату шахтерских зарплат.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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