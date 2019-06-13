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"Слуга народа" станет монополистом в Раде

Фото: www.globallookpress.com
Новый украинский президент лелеет амбициозные планы

Представитель Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что президентская партия после выборов планирует набрать абсолютное большинство мест в парламенте.

"Мы делаем все, чтобы стать монопартией, которая возьмет на себя всю ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единственного ответственного за состояние дел в государстве", - 

сказал Стефанчук в интервью Deutsche Welle.

Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" 13 июня опубликовала список претендентов на депутатские мандаты, в который вошел 201 человек. Чтобы получить большинство мест в Раде, президентской партии нужно получить 226 мест. Выборы в украинский парламент пройдут по смешанной системе: 50% депутатов избирается по партийным спискам, 50% – по одномандатным округам.

Опросы показывают, что почти половина избирателей – 47,5% – готовы проголосовать за "Слугу народа". Второе место занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь" – ее поддерживают 11,8% опрошенных. Бывший "Блок Петра Порошенко" – партия "Европейская солидарность" – набрал 7,9%.

Валентина МАЙОРОВА
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