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Решение Владимира Зеленского об отмене указа бывшего президента Петра Порошенко обернулось судебным иском.
Член Высшего совета правосудия Андрей Василенко обратился в Кассационный административный суд с требованием признать противоправным указ Зеленского об отмене назначения Василенко в Верховный совет правосудия по квоте Порошенко, сообщает "Обозреватель".
Соответствующий указ Зеленский подписал в понедельник, 10 июня. Вместе с Василенко от должности был отстранен Михаил Исаков. Петр Порошенко ввел в ВСП Василенко и Исакова 13 мая – тогда, когда уже было известно о победе Зеленского на президентских выборах.
Высший совет правосудия был создан на Украине в 2016 году в рамках проведения в стране судебной реформы. В состав ВСП входит 21 человек, они назначаются сроком на 4 года. Совет отвечает за избрание, увольнение и перевод судей.
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