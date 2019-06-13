Нибиру
- Россия под ударом: армия Нибиру высадилась во Владивостоке
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Россия хочет очернить украинского лидера Владимира Зеленского перед Германией и Францией, полагает министр иностранных дел Павел Климкин.
По его мнению, России выгодно, чтобы Незалежная неприглядно смотрелась в глазах команды "нормандской четверки" перед визитом президента за границу. Именно поэтому Москва якобы "мешает дальнейшему разведению возле Станицы Луганской".
"Тактика российской стороны очень понятная и банальная. Она пытается ухудшить позиции украинской стороны, в частности Президента Зеленского, перед визитами в Берлин и Париж",
– цитирует Климкина агентство "Українськi Новини".
Напомним, визит во Францию у Зеленского запланирован на ближайший понедельник, 17 июня. На следующий день президент Украины посетит ФРГ. Ранее поездку в Европу Климкин окрестил "разведкой боем".
Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту
Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется