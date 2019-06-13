Москву обвинили в подрыве авторитета Зеленского

Отмечается, что Россия якобы пытается ухудшить позиции Киева перед визитами украинского лидера в Берлин и Париж

Россия хочет очернить украинского лидера Владимира Зеленского перед Германией и Францией, полагает министр иностранных дел Павел Климкин.

По его мнению, России выгодно, чтобы Незалежная неприглядно смотрелась в глазах команды "нормандской четверки" перед визитом президента за границу. Именно поэтому Москва якобы "мешает дальнейшему разведению возле Станицы Луганской".

"Тактика российской стороны очень понятная и банальная. Она пытается ухудшить позиции украинской стороны, в частности Президента Зеленского, перед визитами в Берлин и Париж",

– цитирует Климкина агентство "Українськi Новини".

Напомним, визит во Францию у Зеленского запланирован на ближайший понедельник, 17 июня. На следующий день президент Украины посетит ФРГ. Ранее поездку в Европу Климкин окрестил "разведкой боем".