Борьба с "агрессором" в очередной раз больно ударила по Незалежной

Вода из перекрытого Северо-Крымского канала хлынула в приграничные к полуострову районы.

Бездумные решения киевских властей могут обернуться экологической катастрофой и эпидемиями. О страшных последствиях блокады Крыма заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Как и многие народные избранники с приставкой "экс", украинец пустился в откровения о реальной ситуации, сложившейся из-за попыток насолить России.

Если в ближайшее время не снять блокаду, жителям Незалежной придется несладко. Уже сейчас в районах, приграничных к Крыму, затапливает дома. Вода выходит из Северо-Крымского канала. И это еще цветочки, предупреждает Журавко.

"Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа – это засаливание плодородной земли, вторая – обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды",

– отметил бывший депутат на своей странице ВКонтакте. Он добавил, что местным селам могут грозить и эпидемии, пишет РИА ФАН.

При этом он отметил, что канал был создан для развития сельского хозяйства. Теперь же он стал источником бед. Журавко сообщил, что насосы, необходимые для работы канала, вышли из строя за время водной блокады Крыма, и чинить их, судя по всему, никто не собирается.

Вопрос о снятии блокады полуострова ранее поднял и первый глава Незалежной Леонид Кравчук, напоминает RT. Перекрытие канала он назвал переходом "за красную линию". Также к новому президенту Владимиру Зеленскому обращался первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, призвав возобновить подачу воды на полуостров и восстановить железнодорожное сообщение с Украиной.