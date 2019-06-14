Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Нафтогаз" отверг идею мирного соглашения с "Газпромом"

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНачалось: украинцев вывозят из страны ради паспортов
Москву обвинили в попытке обмануть Киев

Украину не устраивает мирное соглашение с Россией в энергетической сфере. Об этом заявил исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко. Он сообщил, впрочем, что не получал никаких предложений из Москвы, но заранее убежден, что Киев хотят обмануть.

"Мы должны как минимум "добровольно" отказаться от 2,8 миллиарда долларов, а как максимум, еще и вернуться в статус должника по положениям контракта "бери или плати", – предположил Витренко.

По его мнению, подобное соглашение "абсурдно".

Фото: www.globallookpress.com

Продлевать транзитный договор в том виде, как он действует сейчас, директор "Нафтогаза" тоже не хочет. Он предлагает Украине настроиться на прекращение транзита с 2020 г., но при этом потребовать компенсации за утраченный доход через международный арбитраж.

Параллельно вместе с зарубежными союзниками Украина должна будет добиваться закрытия проекта "Северный поток-2". И только после этого сможет вернуться к переговорам о поставках российского газа в Европу через Украину, раскрыл планы Витренко.

Впрочем, все предложения Москвы "Нафтогаз" обещает "рассматривать", передает URA.RU.

Накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Москва готова к конструктивному взаимодействию с Киевом по газовым вопросам, и предложил закончить судебные тяжбы путем мирного соглашения.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей