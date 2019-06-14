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Украину не устраивает мирное соглашение с Россией в энергетической сфере. Об этом заявил исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко. Он сообщил, впрочем, что не получал никаких предложений из Москвы, но заранее убежден, что Киев хотят обмануть.
"Мы должны как минимум "добровольно" отказаться от 2,8 миллиарда долларов, а как максимум, еще и вернуться в статус должника по положениям контракта "бери или плати", – предположил Витренко.
По его мнению, подобное соглашение "абсурдно".
Продлевать транзитный договор в том виде, как он действует сейчас, директор "Нафтогаза" тоже не хочет. Он предлагает Украине настроиться на прекращение транзита с 2020 г., но при этом потребовать компенсации за утраченный доход через международный арбитраж.
Параллельно вместе с зарубежными союзниками Украина должна будет добиваться закрытия проекта "Северный поток-2". И только после этого сможет вернуться к переговорам о поставках российского газа в Европу через Украину, раскрыл планы Витренко.
Впрочем, все предложения Москвы "Нафтогаз" обещает "рассматривать", передает URA.RU.
Накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Москва готова к конструктивному взаимодействию с Киевом по газовым вопросам, и предложил закончить судебные тяжбы путем мирного соглашения.
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