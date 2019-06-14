Началось: украинцев вывозят из страны ради паспортов

Жители Донбасса на автобусах едут в РФ

Первые российские паспорта для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик готовы. В пятницу, 14 июня, на территорию России организованно отправились несколько десятков новоявленных россиян из Донбасса, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека:

"Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют... Сегодня едут 34 человека", – приводит его слова "Интерфакс".

Из Луганска за новыми документами поехали в пятницу 30 человек: "Сегодня отправился первый автобус по маршруту Луганск-Новошахтинск. … Первая группа в количестве 30 человек. Это пока пробный вариант, в дальнейшем, я думаю, количество будет увеличиваться", – передает телеграм-канал InsideDonetsk сообщение и.о. министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимира Евдохина.

Документы проживающим в Донбассе россиянам в первый день выдачи будет вручать заместителя главы МВД РФ Александр Горовой. Ради этого он специально прибыл в Ростов-на-Дону, сообщает "Царьград". По сведениям издания, в скором времени в Ростовской области будет открыто 6 дополнительных пунктов выдачи российских паспортов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР в апреле 2019 года. В Киеве заявили, что будут считать выданные украинцам российские документы недействительными.