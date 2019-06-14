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Киев придумал план ослабления России в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
Украина мечтает стать "любимой женой" США в черноморском регионе

Власти Незалежной помогут американцам "серьезно нивелировать российскую экспансию" в Крыму. Для этого нужно, чтобы Украина вместо Турции стала стратегическим партнером Соединенных Штатов на Черном море. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Георгий Тука.

По словам чиновника, "Киев может предложить себя в качестве партнера Вашингтона". Внимание Туки привлек тот факт, что Россия и Турция активно налаживают военное сотрудничество, и Анкара собирается приобрести зенитно-ракетные комплексы С-400 российского производства. Это вызывает крайне негативную реакцию со стороны Вашингтона.

"Не знаю, чем закончится эта история, но если действительно мы являемся свидетелями того, что отношения между Соединенными Штатами и Турцией в сфере военно-экономического сотрудничества ухудшаются, то, с моей точки зрения, это достаточно хороший шанс для нашей страны перехватить инициативу стратегического партнера США в акватории Черного моря",

заявил министр в интервью изданию "Обозреватель".

 Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua 

По его словам, Незалежная обладает рядом важных преимуществ: у нее есть выход к Черному морю и "достаточно удачное расположение береговой линии".

"Использование современных средств вооружения позволит достаточно серьезно нивелировать российскую экспансию на территории Крыма", – заключил чиновник.

Россия и Турция заключили соглашение о поставках ЗРК в 2017 году. Согласно подписанному контракту, Анкара получит четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 миллиарда. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства "Триумфов" в Турции. Первая партия комплексов поступит в страну в июле этого года.

США утверждают, что российские системы несовместимы со стандартами НАТО, и угрожают Анкаре санкциями за их приобретение. В Турции подчеркивают, что российские комплексы не представляют угрозы для американских истребителей.

Андрей ФИЛАТОВ
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