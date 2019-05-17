Новый маршрут позволит НАТО заводить военные корабли в Черное море

Вашингтон намерен добиться от Анкары ускорения строительства нового прохода из Мраморного в Черное море, который станет альтернативой Босфору. Этот канал обеспечит беспрепятственный проход кораблей Военно-морских сил США. Тем самым баланс сил в черноморском регионе изменится в пользу Североатлантического альянса.



Судоходный канал "Стамбул" пока что существует только на бумаге, но его строительство власти Турции собираются завершить к 100-летию со дня образования Турецкой республики – в 2023 году, передает "Свободная пресса".

Канал планируют построить в 50 км западнее Босфора и параллельно ему. Пропускная способность его составит 85 тыс. судов в год. Проектная глубина канала – 25 м, ширина –150−400 м, протяженность – 43 км. Для сравнения – длина пролива Босфор составляет около 30 км, ширина колеблется от 700 м до 3,7 км, глубина – 33−80 м (максимальная – 120 м), пропускная способность – 50 тыс. кораблей и судов в год.

Строительство водной артерии президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал еще в 2011 году. Он неоднократно подчеркивал, что на новый канал не будет распространяться конвенция Монтрё 1936 г., которая регулирует правила прохода военных и гражданских судов через принадлежащие Турции проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, гражданские суда всех стран имеют право на беспрепятственный проход через проливы. Напротив, для военных кораблей нечерноморских стран существуют ограничения по количеству и тоннажу, а также по времени пребывания в Черном море.

Если канал будет построен, то по нему в черноморскую акваторию смогут в неограниченном количестве проходить американские военные корабли, в том числе авианосцы. Сейчас Конвенция Монтрё строго-настрого запрещает им находиться в Черном море. Правда, для этого туркам и американцам придется придумывать способ миновать Дарданеллы.

Не исключено, что Вашингтон и Анкара поднимут вопрос о пересмотре конвенции. В этом случае ситуация будет складываться не в пользу России.

"Если запустить процесс пересмотра этой статьи (о проходе авианосцев), а он требует согласия трех четвертей участников, США легко навяжут свои условия, так как почти все страны Черного моря их вассалы или союзники. И мы получим полный доступ ВМС США в этот регион. И это ударит по безопасности РФ. Само поднятие вопроса может привести к тому, что конвенцию или отменят вообще, или изменят в невыгодную для нас сторону",

– считает капитан I ранга, доктор военных наук Константин Сивков.

Так что Москве нужно попытаться всеми возможными способами избежать такого сценария. Сделать это становится все сложнее: на днях конгрессмен Майкл Маккол в очередной раз заявил о том, что Соединенным Штатам пора бы обеспечить на регулярной основе беспрепятственный проход в Черное море кораблей своих ВМС. Это, по его словам, позволит приструнить Россию и оказать необходимую военную помощь Украине.