Зеленский назвал свою главную цель на посту президента

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Первоочередная задача украинских властей, на решение которой
необходимо бросить все силы, состоит в установлении мира на востоке страны. Об
этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский на встрече со своим
словацким коллегой Мирославом Лайчаком.
"Для меня это самая главная цель – остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой",
– приводит слова главы государства его официальный сайт.
По словам Зеленского, решение этой проблемы нельзя затягивать, поскольку "Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население". Для установления мира новая власть уже предприняла ряд шагов, в частности – активизировала переговорный процесс в Минске и назначила представителя в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучму.
Лайчак со своей стороны заверил Зеленского, что ОБСЕ и дальше будет принимать необходимые меры для установления стабильного мира в Донбассе.
Об установлении мира на востоке Украины Зеленский говорил в ходе предвыборной кампании и в своей инаугурационной речи. Однако политики на Украине и за рубежом по-разному оценивают эффективность его действий. Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что избрание Зеленского на высший государственный пост в Незалежной создает новые возможности для урегулирования ситуации в Донбассе.
В то же время руководитель политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук упрекнул президента в том, что он не стремится разрешить конфликт в Донбассе мирным путем. "Зеленский не готов признать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию, не намерен вести прямые переговоры с Россией. Поэтому я пока не нахожу ни одного аргумента, который бы свидетельствовал, что он со своей командой реально хочет мира", – написал политик в Twitter.
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Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется