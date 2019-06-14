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Зеленский назвал свою главную цель на посту президента

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Нужно прекратить огонь в Донбассе и вернуть военнопленных домой

Первоочередная задача украинских властей, на решение которой необходимо бросить все силы, состоит в установлении мира на востоке страны. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский на встрече со своим словацким коллегой Мирославом Лайчаком.

"Для меня это самая главная цель – остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой",

приводит слова главы государства его официальный сайт.

По словам Зеленского, решение этой проблемы нельзя затягивать, поскольку "Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население". Для установления мира новая власть уже предприняла ряд шагов, в частности – активизировала переговорный процесс в Минске и назначила представителя в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучму.

Фото: www.globallookpress.com

Лайчак со своей стороны заверил Зеленского, что ОБСЕ и дальше будет принимать необходимые меры для установления стабильного мира в Донбассе.

Об установлении мира на востоке Украины Зеленский говорил в ходе предвыборной кампании и в своей инаугурационной речи. Однако политики на Украине и за рубежом по-разному оценивают эффективность его действий. Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что избрание Зеленского на высший государственный пост в Незалежной создает новые возможности для урегулирования ситуации в Донбассе.

В то же время руководитель политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук упрекнул президента в том, что он не стремится разрешить конфликт в Донбассе мирным путем. "Зеленский не готов признать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию, не намерен вести прямые переговоры с Россией. Поэтому я пока не нахожу ни одного аргумента, который бы свидетельствовал, что он со своей командой реально хочет мира", – написал политик в Twitter.

Андрей ФИЛАТОВ
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