Лицемерие без границ: лидер партии Зеленского отказался говорить по-украински

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Глава украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в прямом эфире отказался разговаривать на мове.
"Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский", -
заявил Разумков в программе "Право на власть".
При этом ведущая ток-шоу специально попросила Разумкова высказаться на украинском.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", был подписан президентом Петром Порошенко в мае этого года. Документ предусматривает использование только украинского языка во всех сферах жизни.
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