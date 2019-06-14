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Лицемерие без границ: лидер партии Зеленского отказался говорить по-украински

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Ранее политик подтвердил, что единственным государственным языком в Незалежной должен быть украинский

Глава украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в прямом эфире отказался разговаривать на мове.

"Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский", -

заявил Разумков в программе "Право на власть".

При этом ведущая ток-шоу специально попросила Разумкова высказаться на украинском.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", был подписан президентом Петром Порошенко в мае этого года. Документ предусматривает использование только украинского языка во всех сферах жизни. 


Валентина МАЙОРОВА
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