Главный раскольник Незалежной поведал о подковерной игре при создании ПЦУ

Бывший украинский президент Петр Порошенко проталкивал свою кандидатуру на пост главы новоиспеченной неканонической Православной церкви Украины, идя вразрез с планами лидера неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарета Денисенко. Причем в деле были замешаны деньги "шоколадного короля".

По словам Филарета, пан Порошенко хотел, чтобы главой ПЦУ стал не Епифаний Думенко, а митрополит Винницкий Симеон, один из архиереев УПЦ МП, перебежавший в новую церковь.

"Обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона – 28. Так кто эти 28? Двое московских, 13 – с УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь – ред.), а 13 архиереев – с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", – сказал главный раскольник Незалежной в интервью "Главкому".

Также Филарет отметил, что у него были договоренности с Епифанием, согласно которым он должен был заниматься внутренними делами, а тот представлять церковь за пределами страны.





"Дело в том, что об этом мы говорили с бывшим президентом в присутствии Епифания еще перед собором. И президент мне сказал: "Вы будете управлять церковью, как и управляете, а Епифаний – представлять церковь извне", – добавил раскольник.

Кроме того, он подтвердил ходившие слухи о подкупе епископов перед голосованием относительно избрания предстоятеля, однако сам не был свидетелем таких разговоров и предложений.

"Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по $20 тысяч. Но правда это или нет – я утверждать не могу", – подчеркнул Филарет.

Так называемый почетный патриарх сообщил, что Петр Алексеевич перестал с ним общаться после того, как закончил ездить по епархиям с Томосом. Всяческие контакты прекратились и со стороны администрации пятого лидера государства.

"Они себя ведут так, будто меня не существует ...", – с обидой изрек Филарет.

Помимо этого, он убежден, что после получения Томоса нет никакой независимой ПЦУ, а Константинопольский патриархат просто "хочет увеличить свою паству за счет украинцев, так же, как делает это через греческие церкви".

Напомним, на днях Филарет заявил, что не принимает Томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания, и созвал поместный собор для восстановления Киевского патриархата.