"Здоровье отличное": Саакашвили готов драться за Украину

Политик выступил с громким заявлением

Бывший глава Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что он встал на учет в киевском военкомате и готов защищать Украину



"Прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину", -

написал политик на своей страничке в Facebook.

Владимир Зеленский своим указом вернул украинское гражданство Саакашвили. Грузинский политический тяжеловес уже заявил, что не собирается участвовать в выборах, а станет помогать Зеленскому, напоминает "Федерал Пресс".







