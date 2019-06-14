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"Здоровье отличное": Саакашвили готов драться за Украину

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Политик выступил с громким заявлением

Бывший глава Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что он встал на учет в киевском военкомате и готов защищать Украину 

"Прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину", - 

написал политик на своей страничке в Facebook.

Владимир Зеленский своим указом вернул украинское гражданство Саакашвили. Грузинский политический тяжеловес уже заявил, что не собирается участвовать в выборах, а станет помогать Зеленскому, напоминает "Федерал Пресс"


 

Валентина МАЙОРОВА
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