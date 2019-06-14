"Здоровье отличное": Саакашвили готов драться за Украину

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Бывший глава Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что он встал на учет в киевском военкомате и готов защищать Украину
"Прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину", -
написал политик на своей страничке в Facebook.
Владимир Зеленский своим указом вернул украинское гражданство Саакашвили. Грузинский политический тяжеловес уже заявил, что не собирается участвовать в выборах, а станет помогать Зеленскому, напоминает "Федерал Пресс".
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