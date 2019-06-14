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Украина предложила Молдавии свои газотранспортные услуги

Фото: www.globallookpress.com
Сердобольный Киев хочет оградить Кишинев от очередного контакта с Москвой

Транзит голубого топлива из Евросоюза через Незалежную, пока затягивается строительство газопровода из Румынии, – хорошая альтернатива переговорам с "Газпромом", считают в "Укртрансгазе". Компания сделала заманчивое предложение Молдавии. Дабы уберечь Кишинев от неприятного разговора с Москвой, Киев расписал, какая польза будет от его газотранспортных услуг.

"Использование возможностей украинской газотранспортной системы позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из Российской Федерации, и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям",

говорится в сообщении "Укртрансгаза".

В тексте акцентируется внимание на его конкурентоспособных ценах. Мол, еще ни одна ГТС не переплюнула украинскую по "гибкости и запасу мощности".

В списке привлекательных предложений значится также создание страхового запаса. Подразумевается, что Украина распределит газ по подземным хранилищам, а грядущей зимой будет его любезно предоставлять молдаванам, обеспечив тем самым бесперебойные поставки голубого топлива.  

Чуть больше недели назад президент Молдавии Игорь Додон заявил в своем Facebook, что решил судьбу поставок российского газа. Данный вопрос он обсудил лично с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Ксения АНДРЕЕВА
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