СБУ назвала имена "российских военных", сбивших украинский Ил-76

В Киеве хотят отомстить за десантников

В СБУ назвали имена "российских военных", которые якобы сбили украинский Ил-76 с десантниками под Луганском в 2014 году. Тогда погибли все – девять летчиков и 40 парашютистов.

В сообщении СБУ говорится, что у ведомства есть "неопровержимые доказательства", что решение об уничтожении самолета принималось в Кремле, а в действие приведено "внештатным подразделением" Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным, как ЧВК "Вагнер".

В Киеве даже назвали имя российского генерала, который якобы находился в Донбассе и отдал приказ, а также фамилии исполнителей, которые по приезду в Москву были награждены "Орденами Мужества"

В СБУ намекнули, что начали охоту "российскими военными", записавшими на свой счет самолет. В сообщении говорится, что они постоянно находятся либо в России, либо в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки. Но несмотря на это, в ведомстве "делают все возможное, чтобы привлечь их к ответственности".

При этом, каким образом в ВСУ выяснили имена тех, кто сбил самолет, не уточняется. Видимо, на основании того, что тех наградили.

Ил-76 был сбит 14 июня 2014 года при заходе на посадку. В аэропорту Луганска находились десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Самолет должен был доставить личный состав, боеприпасы и технику.

На следующий день в ЛНР заявили, что самолет уничтожили вооруженные формирования непризнанной республики. Тогда под Луганском шли бои, и по бойцам ЛНР работала боевая авиация ВСУ. С 9 июня украинские военнослужащие были полностью блокированы в районе аэропорта. Ил-76 спешил к ним на помощь и был сбит.



По версии украинской стороны, самолет уничтожили из ПЗРК "Игла". Всего садились три Ила: первый благополучно приземлился, второй был сбит, а третий, увидев горящую машину, развернулся и улетел.