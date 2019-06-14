Новая власть хочет поменять формулу "Роттердам+" на "Роттердам-"

Соратники шестого президента Украины Владимира Зеленского подготовили проект закона, отменяющий скандальную формулу определения цены на уголь для электростанций – так называемый "Роттердам+". Об этом заявил представитель главы государства в правительстве Андрей Герус на сегодняшнем брифинге.

Отмечается, что документ в Верховную раду поступит на рассмотрение 17 июня, в понедельник.



"Этот законопроект называется "Относительно снижения стоимости электрической энергии", а именно предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена и чтобы вместо нее действовала другая формула. Можно ее назвать "Роттердам-", – цитирует телеканал "112" пана Геруса.

Он пояснил, что "плюс – это стоимость доставки угля из Роттердама на Украину, 8 тыс. км морем, который по факту был несуществующим, потому что никто угля оттуда не доставлял".





Другими инициативами проекта станет возможное снижение стоимости "черного золота" в зависимости от его качества.

"Для понимания: этот плюс – это примерно 12 млрд грн (свыше $444 млн)", – подчеркнул пан Герус.

По задумке аналитиков команды Зе, данная инициатива должна снизить тарифную нагрузку и, таким образом, это будет способствовать снижению стоимости электроэнергии в стране.

Также в законопроекте прописан перенос введения нового рынка электроэнергии на Украине на 1 год – до 1 июля 2020 года. По мнению президентской команды, Незалежная пока не готова к этому рынку.



Формула "Роттердам +" введена в действие в мае 2016-го. Она определяет оптовую рыночную цену на электроэнергию. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки на Украину", пишет ТАСС.

Украинские эксперты и некоторые политики считают, что подобная схема была очень выгодна донецкому олигарху Ринату Ахметову, поскольку именно его структурам принадлежит львиная доля угольных электростанций в стране. При этом, как указывает издание "Обозреватель", крупнейшим промышленными потребителями электроэнергии является ферросплавный холдинг давнего конкурента Ахметова днепропетровского бизнесмена Игоря Коломойского. В себестоимости производства ферросплавов доля электроэнергии достигает 50%.

При этом необходимо напомнить, что действующие шахты на неподконтрольной Киеву территории Донбасса поставляют уголь Украине также по той самой скандальной схеме. Местные СМИ многократно сообщали, что под видом антрацита, завезенного якобы из Роттердама, для своих тепловых электростанций компания пана Ахметова использует донбасский уголь.

