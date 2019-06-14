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Министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин уже в скором времени может быть назначен главой украинской дипмиссии в США. Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Он поедет послом в Соединенные Штаты. Это произойдет в ближайшее время, конечно, если будут решены все формальности", – заявил собеседник издания.
Напомним, с 2015 года руководит диппредставительством Незалежной в Штатах Валерий Чалый.
Пан Климкин написал заявление об отставке с должности главы МИД еще 17 мая, однако 6 июня Верховная рада не поддержала увольнение министра. При этом сам урожденный курянин сообщил, что лично разговаривал с избранным президентом страны Владимиром Зеленским о своем уходе.
"Я ему объяснил, что на сегодняшний день считаю это политически неправильным. Это не мое личное желание, как Павла", – цитирует NEWS.ru дипломата.
Также он добавил, что собирается остаться в политике, но не уточнил, в каком в качестве. Остается загадкой, что сам Климкин думает: отправка за океан – это повышение или понижение его по карьерной лестнице.
Напомним, в Верховной раде 11 июня были зарегистрированы два
проекта постановлений президента об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Вадима Пристайко главой МИД Украины.
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