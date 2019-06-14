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Зеленского призвали проявить волю в вопросе обмена пленными

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Процесс может занять всего одну неделю

Чтобы в Донбассе состоялся обмен пленными, нужна всего лишь поддержка президента Украины Владимира Зеленского. Таково мнение главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который ранее активно занимался этим сложным процессом со стороны Киева.

"Чтобы использовать принцип "всех установленных на всех установленных", а с этим согласны в Донецке, Луганске, есть поддержка и в Москве, необходимо буквально 5-7 дней. Нужна только политическая воля Киева, то есть власти, которую на Украине возглавляет господин Зеленский", – написал Медведчук на своей странице в Twitter в пятницу, 14 июня.

Между тем, и старое, и новое руководство Незалежной в штыки воспринимает любые предложения по обмену пленными из лагеря оппозиционеров. Как экс-президента Петра Порошенко, так и нынешнюю команду Зе страшно раздражает такая активность пана Медведчука в данном вопросе. Так, еще в апреле "шоколадный король" поручил СБУ рассмотреть целесообразность участия кума Путина в переговорах по освобождению пленных в Донбассе. А в мае уже глава администрации Зеленского Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, последний обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса состоялся в конце декабря 2017 года. После этого процесс ушел в глубокий ступор. В последнее время камнем преткновения становится тот фактор, что украинская сторона в списки на обмен пленными нет-нет да вносит арестованных 22 моряка ВМСУ и двух спецслужбистов, которые пытались на трех судах без разрешения Погранслужбы РФ проникнуть через Керченский пролив в ноябре 2018-го. Донецких подобные кульбиты никак не устраивают, как и Москву, считающую, что данные нарушители не имеют отношения к конфликту в Донбассе и, вообще, должны сначала пройти через суд.


Вот, кстати, и сегодня пан Зеленский занимался не украинскими военнопленными, которые находятся на территориях ДНР и ЛНР, а встречался с родственниками сидящих в московском СИЗО "Лефортово" морских пиратов. Администрация президента сообщила, что лидер нации заверил их, что "держит ситуацию на контроле".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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