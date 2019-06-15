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На Украине раскрыли правду о правлении Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Медведчук рассказал "самое страшное" о президенте

Новоиспеченный украинский лидер пошел по стопам предшественника.

Правду о Владимире Зеленском раскрыл опальный глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Он указал на "самый страшный факт" – часть граждан Незалежной видит в новом президенте Незалежной Петра Порошенко.

"Мы идем по пути повторения этой ситуации", – отметил Медведчук, говоря о политике "шоколадного короля".

В подтверждение своих слов Медведчук напомнил о расследовании СБУ, которое началось после его визитов в Россию. С представителями Кремля Медведчук и основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко встречались дважды. В марте этого года прошли переговоры с премьером Дмитрием Медведевым. Речь шла о восстановлении торговых отношений и транзите газа через Украину. 7 июня на полях ПМЭФ политики пообщались с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Обсуждались прямые поставки газа. Российская сторона выразила готовность дать украинцам скидку на голубое топливо, если удастся достичь соглашения.

"Но это указания и то же самое давление на органы, как и при Порошенко. И это все не добавляет господину Зеленскому в вопросах авторитета, в том числе и таком ощутимом вопросе, как тарифы",

– заявил Медведчук, комментируя проверку Службы безопасности.

С таким положением дел нельзя мириться, отметил он в эфире телеканал  NewsOne.

"…как же тогда высокие ожидание 73 процентов избирателей будут реализовываться?" – задался вопросом Медведчук.

Высказался он и об отношении российского лидера Владимира Путина к Зеленскому. Отметив, что президент РФ с уважением отзывается о коллеге, он вместе с тем не согласился с его утверждением "опыт – дело наживное". Управление страной неопытным политиком может привести к негативным последствиям, заявил Медведчук, добавив, что не желает, чтобы на нем экспериментировали. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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