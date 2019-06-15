Стало известно, из-за кого "шоколадный король" проиграл выборы

Противостояние с премьером Украины дорого обошлось пану Петро.

Арсений Яценюк, занимавший этот пост в 2014-2016 годах, заявил, что начинать с ним войну было ошибкой со стороны Порошенко. По словам уже бывшего премьер-министра, он сознательно принимал решения, которые народ воспримет с возмущением, ибо они были необходимы.

"Я знал, что это не просто будет минус рейтинга, а убьет рейтинг, но выходил и говорил: сегодня мы будем принимать законы по уменьшению расходов государственного бюджета на целый ряд социальных программ, тарифы должны быть вот такие ... Я брал весь огонь на себя",

– заявил Яценюк в интервью Дмитрию Гордону.

Когда Порошенко занял пост главы государства, Яценюк не расценивал его как врага. Однако после выборов отношения их резко изменились.

"В 2014 году БПП не ожидал, что они проигрывают выборы" Народному фронту ". И на следующий день после выборов все, что начали делать, – это затачивать всех против меня. Они мне устроили горящую землю под ногами", – заявил бывший премьер, напомнив, что тогдашний нардеп Александр Онищенко признался публично в трате 30 миллионов долларов на его смещение.

Экс-премьер Украины отметил, что теперь Порошенко сожалеет, что вынудил его уйти в отставку.

При этом он подчеркнул, что не стал ввязываться в войну с президентом и считает это правильным. По словам Яценюка, это привело бы к досрочным парламентским выборам, которые повлекли бы за собой и досрочные выборы лидера страны, что обернулось бы "невероятными последствиями".

Кроме того, он не мог себе позволить открытое противостояние с президентом в стране, где идет военный конфликт.

"Я не атаковал Порошенко по одной простой причине. У меня перед глазами была картинка Тимошенко-Ющенко, Ющенко-Тимошенко. Это как родовая травма демократии. По классическим политическим правилам мне надо было действовать совсем по-другому. Выйти на трибуну парламента, обвинить персонально Порошенко и его фракцию в том, что они начали борьбу за власть… И началось бы. Как я мог себе это позволить в воюющей стране?" – заключил он.