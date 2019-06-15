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Жизнь в стране вряд ли станет лучше, а независимость Киев потеряет. Такое мнение выразил депутат Рады Евгений Балицкий.
По его словам, Североатлантический альянс озабочен лишь тем, как угодить "главному бенефициару" – Америке.
На радужное будущее в НАТО можно не надеяться, отметил Балицкий. Страны альянса воюют даже между собой: "когда был кризис Греции и Турции за Кипр, воевал, когда Аргентина боролась с Англией. НАТО это бомбардировки Югославии для меня…",– заявил депутат в эфире NewsOne.
При этом Балицкий подчеркнул, что к манящей Киев стабильности альянс шел десятки лет, напомнив, что саму Украину раздирают революции, наступил политический кризис.
Ранее больше половины жителей Незалежной высказались за вступление страны в Евросоюз и интеграцию с НАТО.
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