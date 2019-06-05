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Зеленский получит полную поддержку народа на членство в НАТО

Фото: www.globallookpress.com
Осталось решить дилемму с не подконтрольными Киеву территориями Донбасса

Больше половины населения Украины высказались в поддержку курса страны на вступление в Евросоюз и интеграцию с Североатлантическим блоком. Таковы итоги опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" и опубликованные в среду, 5 июня, на сайте организации.

"Поддержка прозападного вектора в дальнейшем преобладает: 62% – за вступление Украины в Европейский союз (22% – против), 53% – в НАТО (31% – против)", – говорится в тексте опроса.

Также участникам исследования был задан вопрос: "Если бы Украина могла стать членом только одного международного союза, это следовало бы сделать с ЕС, Таможенным союзом или лучше не вступать ни в какой союз и сохранить равноудаленность от ЕС и России?".

Выяснилось, что 57% респондентов высказались за вступление в ЕС, 24% – за равноудаленность от РФ и Запада, 10% – за вхождение страны в Таможенный союз.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Поддержка европейской и евроатлантической интеграции ощутимо преобладает в центральных и западных регионах Незалежной.

Помимо этого, стало известно отношение украинцев к языковому вопросу. Две трети опрошенных считают, что мова должна быть единственным государственным языком, 21% выступают за придание русскому государственного статуса, еще 11% – за его официальный статус. Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка, – среди жителей Востока, тех, кто общается на нем постоянно.

В очередной раз сегодня тему членства Украины в НАТО поднял президент Владимир Зеленский. Накануне в ходе встречи в Брюсселе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом он распинался вовсю перед ним и уверял, что киевские планы постмайданного режима о вступлении в блок остаются неизменными, интеграция с западной военщиной прописана и утверждена в Конституции.

Норвежец, в свою очередь, зачем-то затронул вопрос выдачи российских паспортов в упрощенной форме жителям ДНР и ЛНР, и тут же пообещал украинцам всяческую поддержку и военную помощь, в том числе, еще большим количеством военных учений на территории Незалежной.

И вот ныне пан Зеленский заговорил о референдуме, на котором жители страны выскажутся о членстве в альянсе соборной.

"Курс в НАТО – это, прежде всего, безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО", – цитирует РИА "Новости" главу государства.

Как он намерен проводить опрос на территориях мятежного Донбасса и будет ли референдум там вообще, Владимир Александрович и его команда пока не уточняют.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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