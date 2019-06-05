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Украина признала Россию виновной за сбитый Ил-76 в Луганске

Фото: www.globallookpress.com
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Судебная машина Незалежной начала штамповать вердикты под прикрытием "российской агрессии"

Запорожский апелляционный суд признал в среду, 5 июня, вину Российской Федерации в катастрофе военно-транспортного самолета Ил-76 над Луганском летом 2014 года. Об этом сообщил председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко в своем Facebook.

Он написал, что суд поддержал позицию его команды и вдовы командира военного борта Татьяны Чимирковой.

"Раньше, до войны, в украинских судах невозможно было рассматривать дела в отношении других государств. Но после того, как РФ развязала вооруженную агрессию, она потеряла судебный иммунитет. И теперь каждый украинец, который пострадал от агрессии, может обратиться в суд и требовать возмещения морального ущерба со стороны РФ. Это касается всех - переселенцев, военных, семей военных", – цитирует издание Depo.ua активиста.

При этом он отметил, что Москва, конечно, не признает таких судебных вердиктов.

"Взыскать деньги можно с помощью ареста российских активов. Эти деньги должны пройти тяжелую юридическую процедуру, а после этого ее можно будет выплачивать как компенсацию от РФ украинцам", – уверен пан Сенченко.

Ранее, 16 апреля, судья Мелитопольского районного суда Запорожской области Юлия Горбачева отказала вдове и семилетней дочери командира Ил-76 в установлении юридического факта гибели их мужа и отца – подполковника Александра Белого – в результате якобы вооруженной агрессии России против Украины. В результате движение "Сила права" подала апелляцию на данное решение в интересах пострадавшей стороны.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июля 2014 г. при заходе на посадку в аэропорт Луганска был сбит транспортный самолет Ил-76МД, на борту которого находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Все они погибли.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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